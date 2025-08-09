إعلان

إعلام عبري: قادة الأجهزة الأمنية رفضوا خطة احتلال غزة

10:17 ص السبت 09 أغسطس 2025

الجيش الإسرائيلي

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن كل قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفضوا خطة احتلال غزة خلال اجتماع مجلس الوزراء.

ورغم رفض المؤسسة الأمنية، فإن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، وافق خلال الساعات الأولى من أمس الجمعة على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باحتلال مدينة غزة، في خطوة تمهد لعملية برية واسعة.

ومن جانبها، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين إسرائيليين، أن نقص القوى العاملة يعد من بين القيود الرئيسية التي تواجه إسرائيل في احتلال غزة.

كما نقلت الصحيفة عن جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي قولهم، إنهم "لن يعودوا إلى غزة إذا تم استدعاؤهم مرة أخرى".

احتلال غزة مجلس الوزراء الكابينت بنيامين نتنياهو مدينة غزة
