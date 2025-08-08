اسكتلندا والصين تستنكران قرار إسرائيل بشأن الاستيلاء على غزة

وكالات

علق رئيس وزراء اسكتلندا، جون سويني، على موافقة الحكومة الإسرائيلية الاستيلاء على مدينة غزة، قائلًا إنه "يصعد الصراع ويفاقم معاناة الفلسطينيين وهو مرفوض".

وطالب رئيس وزراء اسكتلندا المجتمع الدولي بأن يوقف إسرائيل ويضمن وقف إطلاق النار.

كما استنكرت وزارة الخارجية الصينية قرار حكومة الاحتلال بالاستيلاء على مدينة غزة وتوسيع العمليات البرية فيها.

وقالت الخارجية الصينية، إن لديها مخاوف جدية بشأن خطة إسرائيل للسيطرة على غزة، داعية تل أبيب "لوقف أعمالها الخطرة فورًا"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وجاء ذلك عقب موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، صباح اليوم الجمعة، على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باحتلال مدينة غزة، في خطوة تمهد لعملية برية واسعة.