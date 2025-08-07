إعلان

نتنياهو: ننوي السيطرة على غزة بالكامل لكن لا نريد حكمه

06:04 م الخميس 07 أغسطس 2025

بنيامين نتنياهو

وكالات

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات لفوكس نيوز: "ننوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل لكن لا نريد الاحتفاظ به وحكمه".

كان موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي قوله، إن إدارة ترامب لا تدعم ضم إسرائيل أجزاء من غزة.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، إن سوء التغذية منتشر على نطاق واسع في غزة، والوفيات المرتبطة بالجوع آخذة في الارتفاع.

وأضاف مدير المنظمة، أنه في يوليو تم تشخيص نحو 12 ألف طفل دون الخامسة على أنهم يعانون من سوء تغذية حاد بغزة.

