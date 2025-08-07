إعلان

جيش الاحتلال: اعتراض صاروخ أطلق من شمال قطاع غزة

05:51 م الخميس 07 أغسطس 2025

القبة الحديدية تعترض صاروخ - أرشيفية

وكالات

قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار تدوي في نير عام بغلاف غزة.

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه اعترض صاروخا أطلق من شمال قطاع غزة.

كان موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي قوله، إن إدارة ترامب لا تدعم ضم إسرائيل أجزاء من غزة.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، إن سوء التغذية منتشر على نطاق واسع في غزة، والوفيات المرتبطة بالجوع آخذة في الارتفاع.

وأضاف مدير المنظمة، أنه في يوليو تم تشخيص نحو 12 ألف طفل دون الخامسة على أنهم يعانون من سوء تغذية حاد بغزة.

