رئيس الأركان الإسرائيلي: صدى غاراتنا يُسمع في أرجاء الشرق الأوسط

04:08 م الخميس 07 أغسطس 2025

إيال زامير

وكالات

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير في بيان، الخميس، استمرار جيش الاحتلال بالقتال في كل الجبهات و"صدى غاراتنا يسمع في أرجاء الشرق الأوسط".

وقال زامير، إن الجيش مستمر في إبداء موقفه دون خوف وبشكل موضوعي ومستقل، مضيفا "نتعامل مع حياة الناس والدفاع عن الدولة وسنواصل العمل بمسؤولية وبحزم وأعيننا تنصب على مصلحة الدولة".

وأوضح زامير، أن الجيش يواصل العمل لضمان الأمن بعيد المدى لبلدات الجنوب وغلاف غزة وجميع البلدات في كل الحدود، مشيرا إلى أن عملية "عربات جدعون" في غزة تقترب من مراحلها النهائية وحققت كل أهدافها.

وأشار زامير، إلى أن الجيش لن يسمح بمزيد من التساهل وسوف يعمل على إزالة التهديدات في كل الجبهات ويعمل على تحقيق أهدافه، مضيفا "لدينا القدرة على إقامة حدود آمنة جديدة وسط الاستمرار في ضرب العدو".

وتابع رئيس الأركان الإسرائيلي: "نعتزم إيقاع الهزيمة بحماس وحسم المعركة معها ومستمرون بالعمل وأعيننا على الأسرى وفعل كل شيء لإعادتهم"، مشددا على أن "ثقافة الخلاف جزء لا يتجزأ من تاريخ شعب إسرائيل وعنصر أساسي في العمل التنظيمي داخليا وخارجيا".

إيال زامير رئيس الأركان الإسرائيلي الشرق الأوسط جيش الاحتلال
