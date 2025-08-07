بسبب خطر محتمل من السالمونيلا.. كندا تسحب "شوكولا دبي" من أسواقها

وكالات

سحبت الوكالة الكندية لفحص الأغذية شوكولاتة تابعة لعلامة "دبي" الشهيرة من الأسواق الكندية، بسبب احتمال تلوثها ببكتيريا السالمونيلا.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة، الثلاثاء الماضي، أن قرار السحب جاء بعد ظهور نتائج فحوصات مخبرية أثبتت تلوث الشوكولاتة التي تحتوي على الفستق والكنافة بحليب، ما دفع شركة "Distribution Bonbons JJ Candy" إلى بدء سحب المنتج من الأسواق.

والمنتج المعني بالحظر يأتي بوزن 145 جرامًا، وتم توزيعه في منطقة كيبيك وعبر الإنترنت.

ولم تُسجل أي إصابات مرتبطة باستهلاك المنتج، لكن الوكالة دعت المستهلكين الذين اشتروا الشوكولاتة إلى التخلص منها فورًا أو إعادتها إلى نقطة البيع.

كما نصحت أي شخص تظهر عليه أعراض التسمم الغذائي بعد تناول المنتج بمراجعة مقدم الرعاية الصحية.

وأكدت الوكالة أنها فتحت تحقيقًا أوسع حول سلامة الأغذية المرتبطة بهذا المنتج، وقد يترتب على نتائجه سحب منتجات إضافية في حال اكتشاف تلوث مماثل. وأوضحت أن الشركات المعنية بدأت بالفعل بسحب المنتج من الرفوف.

وتُعد السالمونيلا من أنواع البكتيريا التي لا تُظهر عادة علامات أو روائح على الأطعمة الملوثة، لكنها قد تتسبب في أعراض حادة مثل الحمى، الغثيان، القيء، التقلصات المعوية، والإسهال، وهي أكثر خطرًا على الفئات الضعيفة صحيًا، مثل الأطفال والحوامل وكبار السن وذوي المناعة المنخفضة.