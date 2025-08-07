وكالات

قالت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن العقيد احتياط بجيش الاحتلال ميخائيل ميلشتاين، الخميس، إن حركة حماس تأخذ تهديدات إسرائيل باحتلال كامل القطاع على محمل الجد وتستعد لمواجهة مفتوحة.

وأوضح ميلشتاين، أنه لو كان في المجلس الوزاري "الكابينيت" لنصحهم بالذهاب نحو تسوية في غزة لأنها الخيار الأقل سوءا.

وذكرت "معاريف" نقلا عن مصادر، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيعرض اليوم على القيادة السياسية الثمن الذي ستدفعه إسرائيل إذا قررت احتلال قطاع غزة.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك تقديرات بأن أغلب الأسرى سيلقون حتفهم على يد آسريهم أو بالغارات إذا تقرر توسيع العملية، كما تشير إلى أن عددا كبيرا من الجنود قد يقتلون في غزة إذا جرى توسيع العملية العسكرية.

وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية، أن التقديرات تظهر أن السعي لاحتلال قطاع غزة قد يستغرق نحو 3 أشهر على الأقل ويشمل تدمير الأنفاق، مؤكدة أنه بعد إكمال احتلال غزة سيضطر الجيش لإقامة حكم عسكري والاهتمام بشؤون 2.5 مليون فلسطيني.

ومن المقرر أن يعرض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعرض على مجلس الوزراء السياسي الأمني اليوم خطة لاحتلال ما تبقى من قطاع غزة بشكل تدريجي، وفق ما ذكرته القناة 12 العبرية.