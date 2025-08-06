للمرة الـ63.. الإمارات تسقط أطنان من المساعدات على غزة

وكالات

نفّذت دولة الإمارات، يوم الأربعاء، عملية الإسقاط الجوي الثالثة والستين للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة، ضمن مبادرة "طيور الخير" التابعة لعملية "الفارس الشهم 3"، بالتعاون مع الأردن وبمشاركة فرنسا وألمانيا.

تضمنت العملية إيصال مواد غذائية وإمدادات إنسانية عاجلة إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها براً بسبب الأوضاع الميدانية الصعبة في القطاع.

وبهذه العملية، ارتفع إجمالي المساعدات التي أُسقطت جوا إلى أكثر من 3840 طنا من المواد الغذائية والإغاثية، موجهة لدعم الفلسطينيين في المناطق الأكثر تضررا واحتياجا، مما يعكس التزام الإمارات بتعزيز الدعم الإنساني وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في ظل الظروف القاسية التي يواجهونها منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ومنذ إطلاق مبادرة "الفارس الشهم 3"، قدّمت الإمارات جهودا مكثفة لدعم الفلسطينيين، حيث أرسلت أكثر من 80 ألف طن من المساعدات الإغاثية والطبية ومواد الإيواء عبر أكثر من 600 رحلة جوية، 17 سفينة شحن، و5400 ناقلة برية.

وشملت هذه الجهود تنفيذ 63 عملية إسقاط جوي بمشاركة 190 طائرة، استهدفت المناطق النائية في القطاع.

كما دعمت الإمارات القطاع الطبي من خلال إنشاء مستشفى ميداني في غزة ومستشفى عائم قبالة سواحل العريش في شمال سيناء، إلى جانب نقل أكثر من 2000 مريض ومرافق، بما في ذلك جرحى ومرضى السرطان، للعلاج في مستشفيات أبوظبي، ضمن مبادرة الرئيس محمد بن زايد لعلاج 1000 مريض بالسرطان و1000 مصاب.

ولم تقتصر جهود الإمارات على المساعدات الغذائية والطبية، بل شملت إنشاء 6 محطات لتحلية المياه في رفح المصرية، بطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 2 مليون جالون يوميا، لتلبية احتياجات السكان من المياه النظيفة.

وجددت الإمارات التأكيد على التزامها بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان استمرار وصول المساعدات إلى الفلسطينيين في هذه الظروف الصعبة.