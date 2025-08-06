أمريكا.. إصابة 5 جنود بهجوم على قاعدة عسكرية في جورجيا

وكالات

أفادت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، بسقوط عدد من الضحايا في إطلاق النار في قاعدة "فورت ستيوارت" العسكرية في جورجيا والتي تضم 20 ألف جندي.

وأكدت القاعدة الأمريكية، إصابة 5 جنود بالرصاص في حادث إطلاق نار بالقاعدة، مشيرة إلى أنه إسعاف الجنود الذين أصيبوا في إطلاق النار بالقاعدة ونقلهم للمستشفى.

وقالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر أمنية، إن مطلق النار بقاعدة فورت ستيوارت في جورجيا الأمريكية لم يعد يشكل تهديدا.

وذكرت متحدثة رسمية، لوكالة أسوشيتد برس (أب)، إنه تم إغلاق أجزاء من قاعدة "فورت ستيوارت" في جنوب شرق ولاية جورجيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، بعد ورود بلاغ عن وجود مطلق نار نشط داخل المنشأة العسكرية الواسعة.

وتقع قاعدة فورت ستيوارت العسكرية في جنوب غرب مدينة سافانا بولاية جورجيا، وتعد أكبر قاعدة عسكرية شرق نهر المسيسيبي.

وقالت لفتنانت كولونيل أنجيل تومكو، لوكالة (أب) إنه لم يتضح على الفور ما إذا كان هناك أي إصابات.

وأضافت تومكو "نقوم حاليا بتقييم الوضع، لكن يمكننا تأكيد وجود مطلق نار نشط".

ودعا منشور على صفحة قاعدة "فورت ستيوارت" العسكرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جميع الأفراد في المنطقة المغلقة إلى البقاء داخل المباني وإغلاق جميع النوافذ والأبواب وإقفالها.