برلين - (د ب أ)

انضم 162 ممثلا وموسيقيا وإعلاميا إلى الدعوة لوقف توريد أسلحة ألمانية إلى إسرائيل.

ووفقا لمنظمة "آفاز"، فإن من بين الموقعين الجدد على الدعوة المغنيان نينا خوبا وكلويسو، والمخرج فاتح أكين، والممثل الإسرائيلي الحائز على جائزة جولدن جلوب آري فولمان، والممثلة زاندرا هولر.

وتقول منظمة "آفاز" العالمية إنها نظمت هذه الحملة. وتُعرِّف منظمة "آفاز" نفسها بأنها شبكة حملات عالمية تهدف إلى التأثير على القرارات السياسية من خلال أصوات المواطنين.

ويوم الخميس الماضي حث أكثر من 200 شخصية بارزة في ألمانيا المستشار فريدريش ميرتس على وقف توريد أسلحة لإسرائيل وفرض عقوبات عليها في رسالة مفتوحة، وجاء في الرسالة: "نحن أيضا ندين الجرائم المروعة التي ارتكبتها حماس بأشد العبارات الممكنة. لكن لا جريمة تُبرر العقاب الجماعي لملايين الأبرياء بأبشع الطرق".

وحتى صباح اليوم الأربعاء بلغ إجمالي المشاهير الموقعين على الرسالة 367 شخصا، ومن بين الموقعين الأوائل على الرسالة، الإعلاميان يوكو فينترشايت وكلاس هويفر-أوملاوف، والموسيقيان شيرين دافيد وتسارتمان، والممثلات جيسيكا شفارتس وهايكه ماكاتش وليف ليزا فريز، والممثلون بينو فورمان ودانيال برول ويورجن فوجل، والكاتب مارك-أوفه كلينج.

وفيما يتعلق بالوضع الراهن في قطاع غزة، انتقد موقعو الرسالة أيضا إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته احتلال قطاع غزة بأكمله، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، وجاء في الرسالة: "سيد ميرتس، لقد حان وقت التصرف!".