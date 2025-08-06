ترامب يلمح إلى احتمال اعتقال مشرعين ديمقراطيين فروا من تكساس



وكالات

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى احتمال قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" باعتقال أعضاء ديمقراطيين في مجلس نواب ولاية تكساس.

وغادر أعضاء ديمقراطيون ولاية تكساس لمنع التصويت على قانون مثير للجدل لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

وقال ترامب، في تصريحات في البيت الأبيض، ردا على سؤال صحفي حول إمكانية توقيفهم: "قد يضطرون إلى فعل ذلك"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف أن هؤلاء المشرعين تخلوا عن ولايتهم، إذ أن هناك رغبة قوية في إعادتهم ليس فقط من النائب العام، بل من حاكم الولاية أيضا.

كان 57 نائبا ديمقراطيا قد غادروا تكساس مطلع الشهر الجاري، في خطوة عطلت جلسة التصويت على مشروع القانون الذي يمنح الجمهوريين أفضلية في انتخابات 2026، إذ يتطلب انعقاد الجلسة حضور 100 عضو على الأقل من أصل 150، وهو ما لم يتحقق بسبب الغياب الجماعي.

وحذر حاكم الولاية الجمهوري جريج أبوت من اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى اتهامات بالفساد بحق المشرعين الغائبين إذا لم يعودوا.

ومن المقرر أن تستمر المواجهة بين الطرفين مع تمسك الديمقراطيين بالمقاطعة، والجمهوريين بإصرارهم على تمرير مشروع القانون.