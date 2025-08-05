رئيس الوزراء اللبناني يكلف الجيش بخطة لحصر السلاح بيد الجهات المحددة

وكالات

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أن الحكومة قررت تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر السلاح بيد الجهات المحددة، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، تمهيدًا لتنفيذها قبل نهاية العام الجاري.

وفي السياق ذاته، أكد سلام أن النقاش بشأن الورقة الأمريكية (ورقة براك)، المتعلقة بالأعمال العدائية سيُستكمل يوم الخميس المقبل.

وتعتبر ورقة براك خطة أمريكية مفصلة لنزع سلاح الحزب مقابل انسحاب إسرائيلي وضمانات دولية، قد تعيد رسم التوازنات في لبنان.

وتضمنت الخريطة مطالب واضحة بنزع سلاح حزب الله والفصائل المسلحة كافة في لبنان بشكل كامل قبل نهاية 2025 (بحلول نوفمبر 2025).

وتعِد الخطة الأمريكية بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق اللبنانية المحتلة المتبقية ووقف الضربات الإسرائيلية على لبنان.

وتشمل ورقة براك عناصر أوسع لترتيب أوضاع لبنان الإقليمية والداخلية، منها تسريع إصلاحات مالية واقتصادية، ومراقبة الحدود والمعابر لضبط التهريب.