حزب الله يعلن استهداف 10 دبابات ميركافا إسرائيلية جنوب لبنان
كتب : د ب أ
10:46 ص 26/03/2026
أعلن حزب الله اللبناني اليوم الخميس استهداف 10 دبابات ميركافا إسرائيلية في ثلاث بلدات جنوبية.
وقال حزب الله، في سلسلة بيانات منفصلة، إن عناصره استهدفوا الدبابات الإسرائيلية المتقدمة بصواريخ موجهة في بلدات دير سريان، ودبل، والقنطرة، وحققوا فيها إصابات مؤكدة .
وكان حزب الله أعلن استهداف مقرّ وزارة الحرب الإسرائيليّة (الكرياه) وسط تل أبيب، وثكنة دولفين التابعة لشعبة الاستخبارات العسكريّة شمال تل أبيب بعدد من الصواريخ النوعيّة.