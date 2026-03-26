أعلن حزب الله اللبناني اليوم الخميس استهداف 10 دبابات ميركافا إسرائيلية في ثلاث بلدات جنوبية.

وقال حزب الله، في سلسلة بيانات منفصلة، إن عناصره استهدفوا الدبابات الإسرائيلية المتقدمة بصواريخ موجهة في بلدات دير سريان، ودبل، والقنطرة، وحققوا فيها إصابات مؤكدة .

وكان حزب الله أعلن استهداف مقرّ وزارة الحرب الإسرائيليّة (الكرياه) وسط تل أبيب، وثكنة دولفين التابعة لشعبة الاستخبارات العسكريّة شمال تل أبيب بعدد من الصواريخ النوعيّة.