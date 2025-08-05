صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي لأكثر من 61 ألف شهيد

غزة- (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 61 ألفا و20 شهيدًا و150 ألفا و671 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023، وفق بيان صحفي.

وأفادت صحة غزة، في البيان الذي نشرته اليوم، بأن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 من شهر مارس الماضي بلغت 9 519 شهيدا و38 ألفا و630 إصابة".

وأضافت:"وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 87 شهيدا و644 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية"، مشيرة إلى أن "حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة الماضية 52 شهيدا، و352 إصابة ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1568 شهيدا وأكثر من 7957 " 11 ألفا و230 مصابا.

وأشارت إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".