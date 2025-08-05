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منظمة حقوقية: خطة إسرائيل لاحتلال غزة تنذر بمذابح جماعية

02:00 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

غزة

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وكالات

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة تنذر بمذابح جماعية وسط تجاهل دولي كامل.

وذكر المرصد، أن خطة إسرائيل المحتملة لاجتياح القطاع "تعكس مستوى خطيرًا من الوحشية"، معتبرًا أن الخطة "امتداد للإفلات من العقاب".

وأضاف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن غزة تمر بأسوأ مراحل الانهيار الإنساني منذ بدء الإبادة الجماعية في أكتوبر 2023.

وأمس الاثنين، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر توسيع العملية العسكرية في غزة واحتلال كامل القطاع، في ظل تعثر المفاوضات مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال نتنياهو، إنه سيصدر تعليمات للجيش خلال عقد اجتماع للمجلس الأمني المصغر هذا الأسبوع حول كيفية المضي قدمًا في غزة لتحقيق أهداف الحرب.

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