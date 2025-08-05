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مكالمة غاضبة بين المستشار الألماني ونتنياهو بشأن غزة

01:24 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

نتنياهو وميرتس

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وكالات

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلًا عن مسؤول ألماني، بأن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أجرى عدة محادثات هاتفية حادة وغاضبة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال المصدر الألماني، إن ميرتس حث نتنياهو على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة والسماح بدخول المساعدات للقطاع المحاصر.

ووتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل لإنهاء حرب الإبادة الجماعية في غزة الدائرة منذ أكتوبر 2023، التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المجوع.

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نتنياهو وميرتس مكالمة غاضبة المستشار الألماني نتنياهو فريدريش ميرتس
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