بعد عزم نتنياهو احتلال غزة.. رئيس الأركان يلغي زيارة مقررة لواشنطن

وكالات



قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن رئيس أركان الجيش إيال زامير ألغى زيارة مقررة لواشنطن بعد أنباء عن حسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قراره بشأن احتلال غزة.



وفي السياق نفسه، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزراء في الحكومة قولهم إن رئيس أركان الجيش إيال زامير قد يستقيل إذا أُقرت خطة احتلال قطاع غزة بالكامل.



ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن مصادر قولها إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر "لشن عملية عسكرية مكثفة على حماس".



وأفادت الصحيفة عن مقربين من نتنياهو بأن المرحلة القادمة ستشمل عمليات عسكرية في المناطق التي يُعتقد بوجود أسرى فيها، مضيفين أن التلويح بالتصعيد قد يكون أيضاً جزءًا من تكتيك تفاوضي للضغط على حماس.