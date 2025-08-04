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فيديو| مظاهرة أمام مكتب نتنياهو لوقف الحرب في غزة

06:27 م الإثنين 04 أغسطس 2025

مظاهرة أمام مكتب نتنياهو لوقف الحرب في غزة

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وكالات

أظهر مقطع فيديو مصور تجمع عشرات الإسرائيليين أمام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك احتجاجًا على الحرب في قطاع غزة، مطالبين بوقف الحرب بين إسرائيل والاحتلال والتوصل لوقف إطلاق نار بين الطرفين وإطلاق سراح الأسرى.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه العديد من مدن العالم مظاهرات حاشدة دعمًا لفلسطين، وتنديدًا بالأفعال الإجرامية التي يمارسها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وفي سياق ذلك، شهدت عدة دول عربية وغربية مظاهرات حاشدة تندد بحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مطالبة بوقف الحرب وإدخال المساعدات إلى الفلسطينيين في القطاع، ومن هذه الدول (المغربـ، تونس، استراليا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا).

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