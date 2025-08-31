أكسيوس: الحكومة الإسرائيلية تناقش بشكل جدي ضم أجزاء من الضفة



وكالات

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلًا عن مصادر، بأن حكومة إسرائيل تناقش بشكل جدي ضم أجزاء من الضفة الغربية ردًا على اعتراف دول غربية بدولة فلسطينية مستقلة.

وقالت المصادر للموقع، إن التحرك الإسرائيلي سيعتمد على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال الضم.

وكشفت المصادر، أن إدارة ترامب لم تتخذ موقفًا بشأن ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية حتى الآن.

ويوم الجمعة، عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعًا لبحث تبديل قادة السلطة الفلسطينية في الخليل بزعماء عشائر، إذ تهدف الخطة إلى فصل الخليل عن مناطق سيادة السلطة الفلسطينية في الضفة، وفقًا للقناة 15 العبرية.

وفي وقتٍ سابق، قال مسؤولون إسرائيليون إنهم يدرسون تطبيق السيادة على أجزاء من الضفة الغربية، إما بشكل استباقي قبل اعتراف الأمم المتحدة المحتمل بدولة فلسطينية في سبتمبرالمقبل، أو ربما كرد فعل في حال حدوث هذا الاعتراف، وفقًا لشبكة "بي بي سي".