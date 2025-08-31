إعلان

أكسيوس: الحكومة الإسرائيلية تناقش بشكل جدي ضم أجزاء من الضفة

04:09 م الأحد 31 أغسطس 2025

الجيش الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلًا عن مصادر، بأن حكومة إسرائيل تناقش بشكل جدي ضم أجزاء من الضفة الغربية ردًا على اعتراف دول غربية بدولة فلسطينية مستقلة.

وقالت المصادر للموقع، إن التحرك الإسرائيلي سيعتمد على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال الضم.

وكشفت المصادر، أن إدارة ترامب لم تتخذ موقفًا بشأن ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية حتى الآن.

ويوم الجمعة، عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعًا لبحث تبديل قادة السلطة الفلسطينية في الخليل بزعماء عشائر، إذ تهدف الخطة إلى فصل الخليل عن مناطق سيادة السلطة الفلسطينية في الضفة، وفقًا للقناة 15 العبرية.

وفي وقتٍ سابق، قال مسؤولون إسرائيليون إنهم يدرسون تطبيق السيادة على أجزاء من الضفة الغربية، إما بشكل استباقي قبل اعتراف الأمم المتحدة المحتمل بدولة فلسطينية في سبتمبرالمقبل، أو ربما كرد فعل في حال حدوث هذا الاعتراف، وفقًا لشبكة "بي بي سي".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل الحكومة الإسرائيلية الضفة الغربية دونالد ترامب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1.5% و4% على شهادات الادخار الثلاثية للعائد الثابت والمتدرجة
"ابعتوا أنس يحميها".. كيف تفاعل مصريون مع إعلان السفارة البريطانية إغلاق أبوابها؟
طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: تحذر من 3 ظواهر بينها الأمطار الرعدية