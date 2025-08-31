محاولة اغتيال تستهدف شخصيات بارزة في تل أبيب |تفاصيل الانفجار

وكالات

شهد شارع كامينسكا بيافا، اليوم السبت، محاولة اغتيال إثر انفجار سيارة يُعتقد أنه ناجم عن عبوة ناسفة استهدفت شخصيات بارزة في منظمة إجرامية.

ووفق موقع "واللا" العبري، أسفر الانفجار عن إصابة خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة رجال منتمين إلى منظمة "بكري الإجرامية" من شمال إسرائيل، إضافة إلى امرأتين كانتا تمران بالمكان، كما أفادت التقارير بأن أحد المصابين، وهو شاب يبلغ من العمر 24 عامًا، أصيب بجروح خطيرة في الرأس والبطن والأطراف، فيما نُقل الآخرون إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب بحالات متوسطة وطفيفة.

وقدمت طواقم "نجمة داود الحمراء" الإسعافات الأولية للمصابين، حيث أوضح المسعف يشاشار فايس أن الموقع شهد دمارًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن التدخل السريع ساهم في إنقاذ حياة الجرحى.

في الأثناء، وصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى الموقع واعتقلت مشتبهًا به في الثلاثينيات من عمره من سكان يافا، بعد أن أصيب خلال الانفجار وحاول الفرار.

وعقد قائد منطقة تل أبيب، المفتش العام حاييم سارغروف، اجتماعًا ميدانيًا مع قائد منطقة أيالون العميد داني حداد لتقييم الموقف، فيما تولّت الوحدة المركزية التحقيق في الحادث، إذ أكدت الشرطة أن خلفية الانفجار إجرامية، مشيرة إلى استمرار عمليات البحث عن مشتبه بهم آخرين وجمع الأدلة من المكان.