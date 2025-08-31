الحكومة الإسرائيلية تعقد جلسة في موقع بديل مُؤمن

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه على خلفية الاغتيالات التي شنها الجيش الإسرائيلي مؤخرًا على العاصمة اليمنية صنعاء، ستُعقد جلسة الحكومة اليوم بموقع بديل مُؤمن.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، إن الجيش شن غارات جوية يوم الخميس على بنية تحتية عُقد فيها اجتماع لقيادات عسكرية ومسؤولين آخرين في نظام الحوثي في صنعاء باليمن.

وأضاف أدرعي، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن من بين القيادات العسكرية التي شاركت في الاجتماع المُستهدف، رئيس وزراء الحوثيين أحمد الرهوي، والذي تمّ القضاء عليه في الغارة إلى جانب مسؤولين آخرين في حكومة الحوثي.

ومن جانبها، توعدت جماعة الحوثي بالثأر لمقتل رئيس حكومتها_ غير المعترف بها دوليًا_ وعدد من وزرائهم في ضربة إسرائيلية على صنعاء.

وقال رئيس المجلس السياسي للحوثيين، مهدي المشاط، في كلمة مصوّرة: "نعاهد الله والشعب اليمني العزيز وأسر الشهداء والجرحى أننا سنأخذ بالثأر"، محذرًا إسرائل قائلًا: "تنتظركم أيامًا سوداوية".