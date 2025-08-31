جندي إسرائيلي مصاب: نواجه إهمالًا من قسم إعادة التأهيل

وكالات

قال جندي إسرائيلي أُصيب بمعارك غزة لإذاعة الجيش، إن الجنود المُصابين يواجهون إهمالًا من قسم إعادة التأهيل.

ولفت الجندي، إلى أن الجنود بحاجة إلى معاملة مختلفة ومميزة وهذا غير موجود حاليًا، مضيفًا "ستكون فضيحة إذا لم تقدم المساعدة للمقاتلين المحتاجين للتأهيل.

وفي سياق منفصل، نقلت إذاعة الجيش عن والد أسير في قطاع غزة قوله، إن حكومة بنيامين نتنياهو لا تريد استعادة الأسرى.

وطالب والد الأسير، الوزراء الإسرائيليين بالتوقف عن إلقاء التصريحات التي تؤذي عائلات الأسرى، في إشارة إلى تأييدهم استمرار الحرب.

ومساء السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، مقتل جندي برتبة رقيب أول جنوب قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلى الجيش إلى 900 عسكري منذ 7 أكتوبر 2023.