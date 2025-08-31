إعلان

بعد 5 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الهند والصين

09:58 ص الأحد 31 أغسطس 2025

الخطوط الجوية الصينية

بكين - (د ب أ)

ستستأنف الهند والصين الرحلات الجوية المباشرة بعد أكثر من خمس سنوات، حيث تسعى الدولتان وهما من أكبر الاقتصادات في العالم إلى إعادة بناء العلاقات السياسية وسط تزايد حالة عدم اليقين التجاري.

وأعلن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي عن الخطة، أثناء اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينج على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وهذه أول زيارة للزعيم الهندي إلى الصين منذ سبع سنوات.

ولم يذكر مودي، الذي تحدث عن استئناف الرحلات الجوية في تصريحاته الأولية، تفاصيل عن موعد استئناف الرحلات.

الهند الصين ناريندرا مودي
