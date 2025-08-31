إعلان

بقوة 4.7 درجة.. زلزال يهز مدينة فالمي في ولاية نيفادا الأمريكية

08:00 ص الأحد 31 أغسطس 2025

زلزال- أرشيفية

وكالات

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا بلغت قوته 4.7 درجة هز مدينة فالمي في ولاية نيفادا السبت.

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 8.1 كيلومتر.

كانت الهيئة قد ذكرت في البداية أن الزلزال قوته 5.3 درجة ووقع على عمق 6 كيلومترات.

وكانت بلدان عدة قد شهدت زلازل خلال الفترة القليلة الماضية، وفقا للغد.

وفي 19 يوليو، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا بلغت شدته 5.6 درجة ضرب شمال إيران، مضيفا أن الزلزال وقع على عمق 3 كيلومترات.

وفي 16 يوليو، قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، إن زلزالًا بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر هز شبه جزيرة ألاسكا، مضيفا أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

وأصدر نظام التحذير من موجات المد العاتية "تسونامي" الأمريكي تحذيرًا من احتمال حدوث موجات مد في أجزاء من ألاسكا عقب الزلزال.

وفي 15 يوليو، قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض "جي.إف.زد"، إن زلزالًا بلغت قوته 5.8 درجة هز لوزون في الفلبين، مضيفا أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

