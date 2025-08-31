أول تعليق من وزارة الداخلية العراقية بشأن تفجير موجه قرب مطار بغداد



وكالات

نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، ما تم تداوله عن حدوث تفجير موجَّه قرب مطار بغداد.

وذكر المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية في بيان، أن الوزارة تنفي بشكل قاطع الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن حدوث تفجير موجَّه قرب مطار بغداد، وتؤكد أن الوضع الأمني في العاصمة آمن ومستقر، ولم تُسجَّل أية حوادث من هذا النوع.

وشددت الوزارة على أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، وتهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، والاعتماد حصرًا على البيانات الصادرة من الجهات الرسمية كمصدر وحيد للمعلومة الأمنية، وفقا للغد.