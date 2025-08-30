الحوثيون يتعهدون بالثأر لمقتل رئيس حكومتهم بغارة إسرائيلية

وكالات

قال رئيس المجلس السياسي الأعلى لأنصار الله في اليمن مهدي المشاط، السبت، إن جماعة الحوثيين تتعهد لأسر الشهداء والجرحى بالثأر لمقتل رئيس وزراء حكومة الحوثيين في صنعاء أحمد غالب الرهوي ورفاقه بالهجوم الإسرائيلي.

وأشار المشاط، إلى أن الرهوي ورفاقه قضوا شهداء بعد استهدافهم من العدو الإسرائيلي، مؤكدا أن الحوثيين سيواصلون "مسيرة البناء لقواتنا المسلحة والتطوير لقدراتها".

وأضاف المشاط: "نصيحتي للشركات الموجودة في كيان الاحتلال هي المغادرة قبل فوات الأوان".

وأعلنت جماعة أنصار الله في بيان، مقتل رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا في صنعاء أحمد غالب الرهوي مع عدد من رفاقه الوزراء يوم الخميس الماضي.

وأوضحت الجماعة اليمنية الموالية لإيران، أنها في خضم المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي تزف للشعب اليمني كوكبة من الشهداء من القيادات الوطنية، لافتة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي الإسرائيلي استهدف رئيس الوزراء وعددا من الوزراء أثناء ورشة عمل اعتيادية للحكومة.

وأكد الحوثيون، أن المؤسسات ستستمر في تقديم خدماتها للشعب اليمني ولن تتأثر مهما بلغ حجم المصاب.