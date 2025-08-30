محافظ الخليل: من يراهن على العشائر لتكريس الاحتلال واهم



وكالات

علق محافظ الخليل على خطة إسرائيل لاستبدال إمارة مستقلة في الخليل بالسلطة الفلسطينية، قائلًا: "من يراهن على العشائر لتكريس الاحتلال واهم".

وأكد أن الخليل ركن أصيل في المشروع الوطني ولا يمكن فصلها عنه، لافتًا إلى أن تجارب الاحتلال السابقة لتحريف البوصلة الوطنية فشلت على صخرة الخليل.

وشدد محافظ الخليل، على أن الحل الوحيد كما يراه أهل الخليل دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس تحت راية منظمة التحرير، مضيفًا "نهيب بأبناء المحافظة نبذ الخلافات وتحصين الجبهة الداخلية".

وأمس الجمعة، أفادت القناة 15 الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعًا اليوم لبحث تبديل قادة السلطة الفلسطينية في الخليل بزعماء عشائر.

وقالت القناة الإسرائيلية، إن الخطة تهدف إلى فصل الخليل عن مناطق سيادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.