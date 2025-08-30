"غزة تموت وأنتم تكذبون".. تخريب منزل رئيس تحرير "نيويورك تايمز"

وكالات:

تعرض مبنى شقة رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة "نيويورك تايمز"، جو كان، في مدينة نيويورك، للتخريب فجر اليوم الجمعة، حيث غطى الطلاء الأحمر واجهته وكُتب عليه شعار "جو كان يكذب.. غزة تموت"، في احتجاج على تغطية الصحيفة للحرب.

ذكرت شرطة نيويورك أنه لم يتم إلقاء القبض على أي شخص على خلفية الحادث، وأن التحقيق لا يزال جاريًا، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ومن جانبها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إنها تعمل مع الشرطة لمتابعة الحادث. وقال المتحدث باسمها، تشارلي ستاتلاندر: "الناس أحرار في الاختلاف مع تقارير نيويورك تايمز، لكن التخريب واستهداف الأفراد وعائلاتهم يتجاوز كل الخطوط".

يأتي هذا الحادث في سياق احتجاجات متكررة ضد تغطية الصحيفة للحرب، حيث تعرض مقرها الرئيسي الشهر الماضي لتخريب مماثل، كما يأتي ضمن نمط شائع يستخدم فيه النشطاء الطلاء الأحمر كرمز للاحتجاج.