الداخلية السورية: العصابات المتمردة في السويداء خرقت اتفاق وقف النار

وكالات

قال التلفزيون السوري، الأحد، إن قوات الأمن الداخلي استعادت السيطرة على نقطة تل حديد بريف السويداء بعد طرد المجموعات الخارجة عن القانون منها.

وأكدت وزارة الداخلية السورية، أن الدولة تسعى جاهدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء حرصا على الاستقرار، مشيرة إلى أن حملات التجييش الإعلامي والطائفي التي تقودها العصابات المتمردة في السويداء لم تتوقف خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت الداخلية السورية، أن العصابات المتمردة في السويداء لجأت لخرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال شن هجمات غادرة ضد قوات الأمن الداخلي مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من عناصر الأمن.

وجددت الداخلية السورية، التأكيد على استمرارها في أداء واجبها بالسويداء منذ بداية الأزمة "واضعين أمن المواطنين واستقرارهم في صدارة أولوياتنا"، موضحة أن العصابات المتمردة تواصل محاولات جر السويداء إلى التوتر والفوضى بدوافع شخصية لقادتها.

وأشارت الداخلية السورية، إلى أن العصابات المتمردة بالسويداء تستخدم خرق اتفاقات التهدئة للتغطية على ممارساتها التعسفية ومنها الاعتقالات غير القانونية في المدينة، مضيفة "سنواصل جهودنا وواجباتنا في السويداء بما يمليه علينا الواجب الوطني".