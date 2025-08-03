بعد اقتحام بن غفير.. السعودية تحذر: اقتحام الأقصى يؤجج التوترات

(وكالات)

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، عن إدانة المملكة الشديدة للممارسات الاستفزازية المتكررة التي يقوم بها مسؤولون في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى المبارك، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات من شأنها تأجيج الصراع في المنطقة وزيادة التوتر.

وأكدت المملكة في بيانها، الأحد، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف مثل هذه الممارسات التي وصفتها بأنها مخالفة للقوانين والأعراف الدولية، مشددة على أن استمرارها يقوض بشكل مباشر الجهود المبذولة لإحلال السلام في الشرق الأوسط.

جاء ذلك بعد أن قاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتحامًا واسعًا للمسجد الأقصى شارك فيه مئات المستوطنين وأعضاء من الكنيست الإسرائيلي.

وطالب بن غفير خلال الاقتحام، بإعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة.