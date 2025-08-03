الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية يتبادلان الاتهامات.. ما السبب؟



وكالات

تبادلت وزارة الدفاع السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الاتهامات بشن هجوم في ريف مدينة منبج شمال شرق محافظة حلب.

قالت وزارة الدفاع السورية، إن هجوما نفذته "قسد" في ريف مدينة منبج، أدى إلى إصابة 4 من أفراد الجيش و3 مدنيين.

ووصفت الهجوم بأنه "غير مسؤول وأسبابه مجهولة" وفقا لسكاي نيوز.

وفي وقت لاحق، قالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة السورية : "تقوم وحدات الجيش في هذه اللحظات بتنفيذ ضربات دقيقة تستهدف مصادر النيران التي استخدمتها (قسد) في قصف قرية الكيارية ومحيطها بريف منبج".

أضافت: "تمكنت قواتنا من رصد راجمة صواريخ ومدفع ميداني تم استخدامهما في الاعتداء بمحيط مدينة مسكنة الواقعة شرق محافظة حلب، كما تمكنت القوات من صد عملية تسلل قامت بها قوات قسد على إحدى نقاط انتشار الجيش بريف منبج قرب قرية الكيارية".

من جهتها، رفضت "قسد" تصريحات وزارة الدفاع السورية حول تعرض نقاطها لهجوم من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان إن قواتنا تستخدم حقها بالدفاع المشروع بعد هجمات دير حافر، فصائل غير منضبطة تواصل استفزازتها في مناطق التماس في دير حافر، مؤكدة "قسد" ضرورة احترام التهدئة.

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية قد وقعت اتفاقا مع الحكومة السورية، في مارس الماضي، للانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية.

ولم يحدد الاتفاق كيفية دمج "قسد" مع الجيش السوري.