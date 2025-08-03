شهيد ومصابون في استهداف مقر الهلال الأحمر الفلسطيني بخان يونس



وكالات

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، قصفًا استهدف مبنى الهلال الأحمر الفلسطيني ومدرسة تؤوي نازحين في حي الأمل غربي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال مبنى الهلال الأحمر الفلسطيني في حي الأمل، مما أدى إلى اشتعال النار فيه، إذ أن هذا الاستهداف أسفر عن ارتقاء شهيد ووقوع عدد من المصابين، وفقا للغد.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد أحد موظفيها في قصف إسرائيلي على مبنى الجمعية بخان يونس.

في السياق ذاته، استهدفت مُسيَّرة إسرائيلية مدرسة تؤوي نازحين في حي الأمل، مما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين، فضلا عن وقوع عدد من الإصابات.

وفي وسط قطاع غزة، استهدف قصفًا مدفعيًّا للاحتلال شمالي مخيم النصيرات.

وبلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش الاحتلال منذ فجر يوم السبت 62 شهيدًا، بينهم 38 من منتظري المساعدات.