أبو عبيدة: أسرى العدو سيكونون مع مجاهدينا في ساحات القتال

وكالات

توعد الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن "احتلال غزة سيكون وبالاً عليه".

وقال في تصريحات الخميس: "إن خطط العدو الإجرامية لاحتلال غزة ستتحول إلى كارثة على قيادته السياسية والعسكرية، وسيدفع جيشه الثمن من دماء جنوده، كما ستزيد من فرص أسر جنود جدد بإذن الله".

وأضاف أن مجاهدي حماس في حالة استنفار وجاهزية عالية، ويتمتعون بروح معنوية قوية، مشيراً إلى أنهم سيقدمون نماذج مميزة في البطولة والصمود، وسيُلقّنون الغزاة دروساً قاسية بعون الله.

ووجّه أبو عبيدة رسالة لحكومة الاحتلال ورئيسها بنيامين نتنياهو قائلاً: "مجرم الحرب نتنياهو ووزراءه النازيون قرروا تقليص عدد أسرى العدو الأحياء إلى النصف، وألا تُسترد معظم جثث قتلاهم أبداً".

واختتم مؤكداً: "سنحافظ على أسرى العدو قدر استطاعتنا، وسيكونون مع مجاهدينا في ساحات القتال والمواجهة بالظروف نفسها، وسنعلن عن كل أسير يُقتل بفعل العدوان باسمه وصورته وإثبات لمقتله".