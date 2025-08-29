لأول مرة.. بريطانيا تمنع إسرائيل من المشاركة في معرض السلاح بلندن

بريطانيا تمنع مسؤولين إسرائيليين من المشاركة في مع

وكالات

قررت الحكومة البريطانية منع وفد رسمي من إسرائيل، من حضور معرض السلاح الدولي (DSEI) المقرر انعقاده في لندن الشهر المقبل، وذلك بسبب تصعيد إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية لشبكة "CNN": "قرار الحكومة الإسرائيلية بمواصلة التصعيد العسكري في غزة قرار خاطئ، وبناءً عليه نؤكد أن أي وفد رسمي من إسرائيل لن يُدعى لحضور معرض DSEI 2025 بالمملكة المتحدة".

ويعد معرض الدفاع والأمن الدولي (DSEI) من أكبر الفعاليات في العالم التي تجمع الحكومات والجيوش وشركات تصنيع السلاح كل عامين في العاصمة البريطانية. وكانت إسرائيل تحظى سابقًا بتمثيل واسع في المعرض.

من جانبها، انتقدت وزارة الدفاع الإسرائيلية القرار، ووصفت الخطوة بأنها "عمل تمييزي مؤسف ضد ممثلي إسرائيل"، مؤكدة انسحابها من المشاركة. وأضافت أن القرار "يخدم مصالح المتطرفين ويزج بالاعتبارات السياسية في معرض يفترض أن يكون مخصصًا للصناعات الدفاعية فقط".

ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة خطوات بريطانية للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف حربه في غزة والموافقة على وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

كما يستعد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالتنسيق مع قادة فرنسا وكندا، للاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك في 9 سبتمبر، وهو نفس تاريخ افتتاح معرض DSEI في لندن. غير أن ستارمر جعل الاعتراف مشروطًا بمواقف إسرائيل، مؤكداً أن بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية في حال التزمت تل أبيب بوقف إطلاق النار، ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة، والسير نحو حل الدولتين.

ورغم استبعاد الوفود الرسمية الإسرائيلية من المعرض، أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن الشركات الإسرائيلية الخاصة ستظل قادرة على المشاركة.

يُذكر أن فرنسا كانت قد منعت في يونيو الماضي، كبرى شركات السلاح الإسرائيلية، بينها "إلبيت سيستمز" و"رافائيل"، من عرض أسلحتها الهجومية في معرض باريس للطيران.

ورغم الضغوط الأوروبية، واصلت دول القارة شراء الأسلحة من إسرائيل. ففي أغسطس الماضي، أعلنت شركة "إلبيت سيستمز" عن توقيع عقد بقيمة 1.6 مليار دولار مع دولة أوروبية لم يُكشف عن اسمها.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع الإسرائيلية، بلغت صادرات السلاح الإسرائيلية نحو 14.8 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ13 مليارًا في 2023، أي أكثر من ضعف حجم الصادرات قبل خمس سنوات.