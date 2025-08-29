إعلان

السلطة الفلسطينية تعلن تسليم الدفعة الثالثة من السلاح للجيش اللبناني

03:57 م الجمعة 29 أغسطس 2025

الجيش اللبناني

وكالات

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، تسليم الدفعة الثالثة من سلاح منظمة التحرير الفلسطينية داخل المخيمات في بيروت للجيش اللبناني.


وقبل قليل، بدأت قوات الجيش اللبناني تنتشر عند مدخل مخيم برج البراجنة ببيروت لتسلم الدفعة الثالثة من السلاح الفلسطيني بالمخيمات.


وفي وقتٍ سابق من أول أمس الأربعاء، أعلن الجيش اللبناني، في بيان، تسلَّمَ كمية من السلاح الفلسطيني في منطقة جنوب الليطاني تنفيذًا لقرار الحكومة.


وجاء ذلك تنفيذًا لخطة سحب السلاح الفلسطيني التي بدأها الجيش اللبناني في 21 أغسطس الجاري، إذ تسلّم أسلحة ثقيلة ومتوسطة من حركة "فتح" في مخيم برج البراجنة في بيروت، وفقًا لصحيفة "النهار" اللبنانية.

الرئاسة الفلسطينية السلطة الفلسطينية الجيش اللبناني منظمة التحرير الفلسطينية
