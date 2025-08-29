من هو رئيس حكومة الحوثيين الذي اغتالته إسرائيل؟

وكالات

تداولت أنباء عن مقتل رئيس حكومة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن - غير معترف بها- أحمد غالب الرهوي مع عدد من مرافقيه في غارة جوية شنها الطيران الإسرائيلي على العاصمة صنعاء أمس الخميس.

من هو الرهوي؟

أحمد غالب ناصر الرهوي اليافعي، هو سياسي يمني بارز ينتمي لحزب "المؤتمر الشعبي العام"، ونجل غالب الرهوي، الشخصية السياسية والاجتماعية الذي اُغتيل في سبعينيات القرن الماضي.

وُلد في مديرية خنفر كبرى مديريات محافظة أبين جنوبي اليمن.

شغل مناصب إدارية عدة، منها مدير عام مديرية خنفر ثم وكيلًا لمحافظتي أبين والمحويت.

في عام 2015، غادر إلى العاصمة صنعاء وتم تعيينه عضو المجلس السياسي الأعلى، غير معترف به، في صنعاء.

تم تكليفه من قِبل المجلس السياسي الأعلى في صنعاء أغسطس 2024 بتشكيل "حكومة التغيير والبناء"، خلفًا لرئيس الحكومة السابق عبد العزيز بن حبتور.

نجا الرهوي الابن من عدة محاولات اغتيال، كان أبرزها تفجير منزله في منطقة باتيس بمحافظة أبين، وهي العملية التي أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنها آنذاك.