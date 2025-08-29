إعلان

إسرائيل تعلن استعادة جثتي أسيرين مع بدء العملية العسكرية في مدينة غزة

01:57 م الجمعة 29 أغسطس 2025

الجيش الإسرائيلي

القدس- (أ ب)

أعلنت إسرائيل اليوم الجمعة استعادة جثتي أسيرين، مع بدء العملية العسكرية التي تقوم بها في مدينة غزة، من بينهما جثة رجل إسرائيلي قتل خلال هجوم السابع من أكتوبر الذي أدى لاشتعال الحرب في غزة.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أنه تم استعادة جثة إيلان وايز من كيبوتس بئيري، فضلا عن جثة أسيرة أخرى لم يتم تحديد هويتها.

ومن بين 251 أسيرًا احتجزتها حركة حماس قبل 22 شهرا، مازال خمسون في غزة، من بينهم عشرون تعتقد إسرائيل أنهم مازالوا على قيد الحياة.

إسرائيل مدينة غزة الحرب في غزة بنيامين نتنياهو
