وكالات

شهد اجتماع لمجلس الشيوخ المكسيكي فوضى عارمة أمام الكاميرات، بعدما أبدى أحد أعضائه غضبه لعدم حصوله على فرصة للتحدث خلال جلسة ناقشت وجود قوات أمريكية في البلاد.

واندلعت مشاجرة بالأيدي بين رئيس الشيوخ المكسيكي ونواب آخرون في نهاية جلسة يوم الأربعاء، وتبادل الأطراف الضرب والدفع والصراخ.

وبينما كان النشيد الوطني يعزف، صعد السيناتور أليخاندرو مورينو - رئيس حزب المعارضة "الحزب الثوري المؤسسي" - إلى المنصة وأمسك بذراع رئيس مجلس الشيوخ جيراردو فرنانديز نورونيا، من حزب "مورينا" الحاكم، ونشأت مشادة كلامية بينهما، وفقًا لشبكة "سي إن إن".

وظهر مورينو في مقطع الفيديو الذي بُث مباشرة وهو يقول مرارًا: "أطلب منك أن تسمح لي بالتحدث"، ليرد نورونيا قائلًا: "لا تلمسني".

وعندما حاول نورونيا الابتعاد، أمسك به مورينو مجددًا، ليتحول الموقف إلى عراك تبادلا خلاله الدفع، قبل أن يوجه مورينو صفعة إلى رقبة نورونيا.

وعند تدخل أحد مساعدي نورونيا، قام مورينو بطرحه أرضًا، وأثناء محاولة رئيس مجلس الشيوخ مغادرة المنصة اندفع نائب آخر نحو الاشتباك واعتدى عليه بالضرب.

وقال رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي نورونيا، خلال مؤتمر صحفي بعد الحادث: "بدأ مورينو باستفزازي ولمسي وجذبي. ضربني على ذراعي وقال سأضربك ضربًا مبرحًا. سأقتلك".

ومن جانبه، كتب رئيس حزب المعارضة مورينو، على منصات التواصل الاجتماعي: "عندما تجاوز نورونيا الحدود كان يعلم تمامًا ما يفعله. سأرد دائمًا بحزم وبشجاعة ومن دون خوف للدفاع عن المكسيك".

اندلع الشجار عقب نقاش حاد، اتهم فيه حزب مورينا الحاكم حزبين معارضين بالدعوة إلى تدخل عسكري أمريكي في المكسيك، وهو ما نفاه الحزبان.