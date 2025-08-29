إعلان

الاتحاد الأوروبي: روسيا لا تريد السلام ونجهّز لعقوبات جديدة

10:49 ص الجمعة 29 أغسطس 2025

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا ك

وكالات

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن التكتل يجب أن يواصل الضغط المكثف على روسيا بعد الهجمات على العاصمة الأوكرانية كييف أمس.

وقالت كالاس، إن الهجوم الروسي على كييف أمس يظهر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يأخذ جهود السلام على محمل الجد، مضيفة أن موسكو لا تريد السلام و"نعمل على حزمة جديدة من العقوبات ضدها ولدينا خيارات أخرى".

وذكرت أن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى ذخائر ودفاعات جوية، وأن الاتحاد الأوروبي سيناقش ذلك في اجتماع وزراء دفاع الاتحاد.

ومن المقرر أن يناقش وزراء الدفاع والخارجية في الاتحاد الأوروبي المزيد من الدعم لأوكرانيا والوضع المتدهور في قطاع غزة في محادثات تستمر ليومين في كوبنهاجن بدءا من اليوم الجمعة.

ويأتي الاجتماع بعد يوم واحد من شن روسيا أعنف غارات جوية على أوكرانيا منذ نهاية يوليو الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من اثني عشر شخصا، بينهم أطفال، وإصابة ما لا يقل عن 48 آخرين.

