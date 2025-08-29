جوتيريش يدين هجوما روسيا ضخما على كييف أسفر عن مقتل 18 شخصا

كييف- (د ب أ)

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الخميس موجة من الهجمات الروسية على كييف أسفرت عن مقتل 18 شخصا على الأقل وأحدثت أضرارا بمكاتب تابعة للاتحاد الأوروبي وبريطانيا في العاصمة الأوكرانية.

وقال جوتيريش في منشور عبر منصة إكس: "أدين الهجوم الروسي بالصواريخ والمسيرات على المدن الأوكرانية. إن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية غير مقبولة ولا بد أن تتوقف فورا".

وأضاف: "أجدد دعوتي لوقف إطلاق نار شامل وفوري وغير مشروط ينتج عنه سلام عادل وشامل ومستدام في أوكرانيا".