واشنطن تعلن عن صفقة أسلحة بقيمة 825 مليون دولار لأوكرانيا

واشنطن- (أ ب)

وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفقة أسلحة لأوكرانيا بقيمة تقارب مليار دولار ستشمل صواريخ بعيدة المدى ومعدات ذات صلة لتعزيز قدراتها الدفاعية، في الوقت الذي يبدو فيه أن جهود الولايات المتحدة للتوسط في إحلال السلام بين أوكرانيا وروسيا قد توقفت.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس أنها أخطرت الكونجرس ببيع صواريخ هجومية بعيدة المدى وأنظمة ملاحة بقيمة 825 مليون دولار لأوكرانيا.

وستغطي الصفقة 3350 صاروخا من طراز إي.آر.إيه.إم، و 3350 وحدة نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) إلى جانب المكونات وقطع الغيار والملحقات الأخرى بالإضافة إلى التدريب والدعم الفني.

وقالت الوزارة إن أوكرانيا ستستخدم تمويلا من حلفاء الناتو الدنمارك وهولندا والنرويج بالإضافة إلى التمويل العسكري الأجنبي للولايات المتحدة لدفع ثمن المعدات.

وقالت الوزارة في بيان:"ستدعم هذه الصفقة المقترحة أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن بلد شريك يمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في أوروبا".

وتم الإعلان عن الصفقة في الوقت الذي تواصل فيه روسيا تصعيد الهجمات على أوكرانيا حتى بعد أن التقى الرئيس دونالد ترامب بالزعيم الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا في وقت سابق من هذا الشهر للضغط من أجل تسوية تفاوضية للصراع المستمر منذ 3 سنوات.