إسرائيل تعلق على قرار بريطانيا بمنع مشاركتها في معرض السلاح بلندن

وكالات

علقت وزارة الدفاع الإسرائيلية على قرار الحكومة البريطانية بمنع مشاركة مسؤولين إسرائيليين في معرض سلاح مقرر في لندن الشهر المقبل.

وقالت الدفاع الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن "تقييد بريطانيا مشاركتنا في المعرض مسيء ومخز واستهدف ممثلي إسرائيل عمدًا"، وفق تعبيرها.

وأضافت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أنها قررت عدم المشاركة في معرض لندن للسلاح وعدم إقامة جناح وطني لها.

وكانت الحكومة البريطانية قررت تقييد مشاركة مسؤولين إسرائيليين في معرض للأسلحة والمعدات العسكرية مقرر في العاصمة لندن الشهر المقبل.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية لموقع "بوليتيكو"، إنه لن تتم دعوة الوفد الإسرائيلي للمشاركة في المعرض هذا العام.

واعتبر المتحدث قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد عملياتها العسكرية في قطاع غزة أنه "قرار خاطئ"، مردفًا: "ونتيجة لذلك، يمكننا تأكيد أنه لن تتم دعوة أي وفد حكومي إسرائيلي لحضور معرض DSEI UK 2025".