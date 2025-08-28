إعلان

السودان يطالب الأمم المتحدة باستخدام سلطتها لفك الحصار عن الفاشر

04:23 م الخميس 28 أغسطس 2025

رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس

وكالات

ناشد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، الأمم المتحدة استخدام سلطتها لفك الحصار عن مدينة الفاشر في دارفور.

ودعا إدريس، إلى اصطفاف الشعب السوداني خلف الجيش ونبذ الجهوية وتجاوز الخلافات، مناشدا المجتمع الدولي فك الحصار المستمر منذ أكثر من 500 يوم على مدينة الفاشر.

وأوضح إدريس في تصريحات لقناة "للجزيرة"، أن العودة للخرطوم تأكيد لسيادة الدولة وهيبتها وجميع الخدمات ستعود وفق سقوف زمنية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر عسكري سوداني، إن قوات الدعم السريع تهاجم مواقع الجيش شمال شرقي الفاشر عاصمة شمال دارفور، وفق تصريحات لقناة "الجزيرة".

وأفادت شبكة أطباء السودان، الخميس، بمقتل 24 شخصا وإصابة 55 آخرين بقصف مدفعي استهدف السوق وحي أولاد الريف بمدينة الفاشر في شمال دارفور.

وقال مصدر عسكري، إن اشتباكات بالأسلحة المتوسطة جارية بين الجيش السوداني والدعم السريع جنوب وشرق الفاشر شمال دارفور.

وأشار المصدر في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن قوات الدعم السريع تقصف بالأسلحة الثقيلة منذ الليل أحياء الفاشر عاصمة شمال دارفور.

وتصاعدت حدة المواجهات بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع في الفاشر، منذ مساء أمس الأربعاء، حيث تعرضت المدينة لقصف مدفعي وجوي من الدعم السريع امتد لساعات.

السودان الأمم المتحدة فك الحصار عن الفاشر كامل إدريس
