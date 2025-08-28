إعلان

الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان

03:16 م الخميس 28 أغسطس 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الخميس، إنه استهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله ومنصة إطلاق صواريخ في مناطق عدة جنوبي لبنان.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن غارات إسرائيلية جديدة تستهدف مرتفعات جبل الجبّور ومنطقة القطراني بين البقاع الغربي وجنوب لبنان.

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، إصابة شخص جراء غارة إسرائيلية على بلدة كفركلا جنوبي البلاد.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش يشن موجة هجمات في جنوب لبنان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات لبنان حزب الله منصة إطلاق صواريخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرش بها في مقابر الإمام الشافعي.. القبض على سائق تعدى على أجنبية بالقاهرة
بعد الجدل وتحويله للتحقيق.. طبيب تكميم معدة "طفلة" يحذف الفيديو
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة