الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الخميس، إنه استهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله ومنصة إطلاق صواريخ في مناطق عدة جنوبي لبنان.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن غارات إسرائيلية جديدة تستهدف مرتفعات جبل الجبّور ومنطقة القطراني بين البقاع الغربي وجنوب لبنان.

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، إصابة شخص جراء غارة إسرائيلية على بلدة كفركلا جنوبي البلاد.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش يشن موجة هجمات في جنوب لبنان.