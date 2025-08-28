فرنسا تجري استعدادات طبية تحسبًا "لاستقبال مصابي الحرب"

وكالات

وجّهت وزيرة الصحة الفرنسية كاترين فوتر، المستشفيات في عموم الدولة بالاستعداد لاستقبال آلاف الجنود الجرحى في حال اندلاع حرب واسعة في أوروبا.

وقال موقع "لو كنار أونشينيه"، إنه حصل على وثائق داخلية تدعو وكالات الصحة الإقليمية بإعداد الطواقم الطبية لتدخل عسكري محتمل.

وأوضح الموقع، أن التعليمات صدرت عن وزارة الصحة إلى وكالات الصحة الإقليمية يوم 18 يوليو الماضي، حيث طالبتهم بالاستعداد في موعد أقصاه بداية مارس المقبل "لحرب ذات كثافة عالية".

ووفقا لتكليف أُسند إليها من الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني الفرنسية، تخطط وزارة الصحة لتدشين مراكز طبية لاستقبال المرضى من مناطق القتال.

ونص التقرير على أن تكون تلك المراكز المقرر إنشاؤها قريبة من محطة حافلات أو قطار أو ميناء بحري أو مطار لتيسير عملية إعادة الجنود غير الفرنسيين إلى أوطانهم.

ووفقا للمخطط، ستتسع المراكز لعلاج نحو 100 جندي يوميا لشهرين متواصلين، أو 250 مريضا لمدة 3 أيام في فترات الذروة.

وكشف مصدر، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستعد لصراع شامل، على الرغم من دعواته لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وخلال مقابلة تلفزيونية، يوم أمس الأربعاء، استعرضت وزيرة الصحة الفرنسية خطة أقل إثارة للقلق ردًا على تقرير "لو كانار أنشينيه".

وأشارت فوتران، إلى أن الخطة تأتي في إطار وقائي مثلما يحدث في حالات الأوبئة، موضحة أن "من الطبيعي أن نستبق الأزمات وعواقبها.. هذا جزء أساسي من مسؤولية الإدارات المركزية".