وكالات

أعربت سفارة روسيا في مصر، الأربعاء، عن إدانتها للاعتداء الذي تعرض له أحمد عبدالقادر "ميدو"، رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج، والذي ألقت الشرطة البريطانية القبض عليه في لندن أثناء مشاركته في احتجاج ضد الحملات التي وصفتها السفارة بـ"المشبوهة" والموجهة ضد سفارات مصر وقنصلياتها في الخارج.

وأشارت السفارة إلى أن السلطات المصرية بذلت جهودًا حثيثة أدت إلى الإفراج عنه لاحقًا.

وجاء في البيان الذي نشرته السفارة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "في لندن، تعرض المواطن المصري أحمد عبدالقادر للضرب بوحشية من قبل الشرطة، أثناء احتجاجه على الأنشطة الإجرامية التي يقوم بها الإرهابيون المتمركزون هناك، والذين ألحقوا أضرارًا جسيمة بمصر".

وأضاف البيان أن السفارة الروسية اتهمت السلطات البريطانية بتوفير غطاء ورعاية لما أسمته "الجماعات الإرهابية" المحظورة في الدول العربية، مشيرة إلى أن بريطانيا تعتمد النهج ذاته في دعمها لأولئك الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا بجميع الوسائل المتاحة.