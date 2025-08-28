إعلان

السفارة الروسية بالقاهرة تدين اعتداء الشرطة البريطانية على رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج

11:28 ص الخميس 28 أغسطس 2025

السفارة الروسية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعربت سفارة روسيا في مصر، الأربعاء، عن إدانتها للاعتداء الذي تعرض له أحمد عبدالقادر "ميدو"، رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج، والذي ألقت الشرطة البريطانية القبض عليه في لندن أثناء مشاركته في احتجاج ضد الحملات التي وصفتها السفارة بـ"المشبوهة" والموجهة ضد سفارات مصر وقنصلياتها في الخارج.

وأشارت السفارة إلى أن السلطات المصرية بذلت جهودًا حثيثة أدت إلى الإفراج عنه لاحقًا.

وجاء في البيان الذي نشرته السفارة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "في لندن، تعرض المواطن المصري أحمد عبدالقادر للضرب بوحشية من قبل الشرطة، أثناء احتجاجه على الأنشطة الإجرامية التي يقوم بها الإرهابيون المتمركزون هناك، والذين ألحقوا أضرارًا جسيمة بمصر".

وأضاف البيان أن السفارة الروسية اتهمت السلطات البريطانية بتوفير غطاء ورعاية لما أسمته "الجماعات الإرهابية" المحظورة في الدول العربية، مشيرة إلى أن بريطانيا تعتمد النهج ذاته في دعمها لأولئك الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا بجميع الوسائل المتاحة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السفارة الروسية لشرطة البريطانية تحاد شباب المصريين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد الجدل وتحويله للتحقيق.. طبيب تكميم معدة "طفلة" يحذف الفيديو
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة