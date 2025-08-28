أكسيوس: الترويكا الأوروبية تقرر إعادة فرض العقوبات على إيران اليوم

وكالات

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصادر، الخميس، إن وزراء خارجية الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) أبلغوا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنهم سيفعلون آلية العقوبات ضد إيران اليوم الخميس.

وأشار دبلوماسي أوروبي، إلى أن زعماء الترويكا يعتقدون أن إيران تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، موضحا أن إطلاق عملية إعادة فرض العقوبات لا يعني نهاية الدبلوماسية.

وأكد الدبلوماسي الأوروبي، ان الترويكا تظل منفتحة على التواصل مع إيران في الأسابيع التي تسبق سريان العقوبات.

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤولين أوروبيين، إلى أن من المرجح أن تبدأ دول الترويكا الاوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) إعادة فرض عقوبات على إيران.

وقال المسؤولون الأوروبيون، إن إعادة فرض العقوبات على إيران تستغرق 30 يوما ويؤمل أن تتخذ طهران إجراءات لوقفها، مضيفين "يؤمل أن تشارك إيران بجدية في مفاوضات حول برنامجها النووي وتسمح بتفتيش دولي لمنشآتها".

وأكد المدير العام للوكالة الدولية الطاقة الذرية رافاييل جروسي، الخميس، أن لا دليل على نقل يورانيوم صالح لصنع قنبلة نووية من موقع أصفهان الإيراني منذ الهجوم الأمريكي.

وأوضح جروسي، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت عملها في تفتيش المواقع الإيرانية لكن لم تصل بعد للمستوى الذي ترغب فيه.