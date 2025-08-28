إعلان

شركات طيران تقترح رفع سن التقاعد للطيارين الدوليين لـ67 عامًا

08:21 ص الخميس 28 أغسطس 2025

منظمة الطيران المدني الدولي

وكالات

طلبت مجموعة تمثل شركات طيران عالمية من الوكالة المعنية التابعة للأمم المتحدة رفع الحد الدولي لعمر الطيارين التجاريين إلى 67 عاما من 65 عاما.

وأشارت إلى أن الطلب العالمي على النقل الجوي يفوق المتاح من الطيارين.

ومن المقرر أن تنظر منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة في المقترح، الذي تعارضه نقابات رئيسية للطيارين في الولايات المتحدة، خلال جمعيتها العامة التي ستعقد في 23 سبتمبر.

وتحظر القواعد الدولية على الطيارين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما قيادة رحلات دولية.

وتطبق عدد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، نفس القاعدة محليا أيضا.

وقالت رابطة النقل الجوي الدولي، التي تمثل نحو 350 شركة طيران، إن رفع الحد عامين هو "خطوة متأنية لكنها معقولة ومتسقة مع السلامة"، وفقا للغد.

وأضافت الرابطة في ورقة عمل نشرت على موقع منظمة الطيران المدني الدولي، أنه لا يزال يتعين أن يكون هناك طياران على الأقل لتشغيل كل رحلة، وينبغي أن يكون أحدهما أصغر من 65 عاما إذا كان الطيار الآخر أكبر من هذا العمر.

وكانت منظمة الطيران قد رفعت حد السن من 60 إلى 65 عاما في عام 2006.

وتعارضت نقابات رئيسية للطيارين في الولايات المتحدة رفع السن بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

