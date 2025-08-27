وكالات

وثقت وسائل الإعلام الأمريكية، لحظة مغادرة الأطفال والآباء مدرسة "البشارة الكاثوليكية" بجنوب ولاية مينيابوليس الأمريكية، بعد حادث إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين.

وبحسب شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، استجابت سلطات إنفاذ القانون بشكل فوري مع حادث إطلاق النار في شارع 54 بين شارعي هارييت وجارفيلد، والذي بدأ قرابة الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، في أثناء قدّاس لجميع المدارس في الثامنة والربع.

🚨JUST NOW: Parents are now being allowed to leave the scene with their children at the scene of the Catholic School shooting in Minneapolis pic.twitter.com/KYhjmpLm9V — Alec Lace (@AlecLace) August 27, 2025

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه اطّلع بشكل كامل على عملية إطلاق النار المأساوية في مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وأضاف ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي استجاب سريعا ومتواجد في موقع الهجوم، مؤكدا أن البيت الأبيض سيواصل متابعة "هذا الوضع المروع"، راجيا الأمريكيين بالانضمام إليه في الدعاء لجميع الضحايا.