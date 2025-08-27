إعلان

ما سبب تقليص فرنسا عدد طلبات التأشيرة بسفارتها في الجزائر؟

05:28 ص الأربعاء 27 أغسطس 2025

علم فرنسا

وكالات

أعلنت فرنسا أنها ستقلص عدد طلبات التأشيرة في سفارتها وقنصلياتها الثلاث في الجزائر.

وحسب بيان صادر عن السفارة الفرنسية في الجزائر، فإن تدهور العلاقات بين فرنسا والجزائر سيؤدي إلى انخفاض في عدد موظفي السفارة والقنصليات، بدءا من 1 سبتمبر المقبل.

وقال بيان السفارة، إن وزارة الخارجية الجزائرية لم تستجب لطلبات تأشيرة الاعتماد الخاصة بالموظفين الجدد في السفارة والقنصليات، وعليه ستشهد انخفاضا في عدد الموظفين بنسبة الثلث.

وأضاف أن هذا الوضع سيحد من قدرة السفارة في معالجة طلبات التأشيرة للسفر إلى فرنسا، وسيتم التقليل من عدد المواعيد المتاحة لدى الجهة المكلفة استقبال طلبات التأشيرة.

وقال البيان إن السفارة والقنصليات الفرنسية في الجزائر ستعطي الأولوية لتقديم الخدمات للفرنسيين، ومعالجة طلبات تجديد التأشيرة وطلبات تأشيرة الدراسة في فرنسا.

